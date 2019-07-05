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Осень вместо лета: москвичей напугали холодами

Фото: www.globallookpress.com
Тепло вернется в столицу только в середине июля

Синоптики предупреждают, что 5 и 6 июля погода будет скорее напоминать осеннюю, чем летнюю. Температура воздуха не будет подниматься выше +18 °С, а из-за сильного ветра будет ощущаться, как +15 °С.

"Порывы ветра будут достигать в столичном регионе 14—19 м/с. Для мегаполиса всё, что более 15 м/с, является штормовым ветром... Дождь сегодня будет локальным и небольшим",

цитируют специалиста RT.

Планировать пикники и прогулки на природе в ближайшие дни не рекомендуют – с каждым днем температура воздуха будет только опускаться и достигнет "дна".

Ждать тепла не стоит до средины июля: тогда закончатся дожди, а температура поднимется до +23 °С – сообщает "Царьград", ссылаясь на синоптика. Резкое изменение погоды, проливные дожди и грозы – следствие сложившейся ситуации в атмосфере, но синоптики утешают: подтопления опасаться не стоит.

"Вечерняя Москва" предупреждает, что из-за ветра стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а машины не парковать рядом с деревьями.

Дарья ПЕТРОВА
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