Нибиру
- Апокалипсис будет: Нибиру ударит из Антарктиды
- Виновата Нибиру: люди превратятся в живых мумий
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Синоптики предупреждают, что 5 и 6 июля погода будет скорее напоминать осеннюю, чем летнюю. Температура воздуха не будет подниматься выше +18 °С, а из-за сильного ветра будет ощущаться, как +15 °С.
"Порывы ветра будут достигать в столичном регионе 14—19 м/с. Для мегаполиса всё, что более 15 м/с, является штормовым ветром... Дождь сегодня будет локальным и небольшим",
– цитируют специалиста RT.
Планировать пикники и прогулки на природе в ближайшие дни не рекомендуют – с каждым днем температура воздуха будет только опускаться и достигнет "дна".
Ждать тепла не стоит до средины июля: тогда закончатся дожди, а температура поднимется до +23 °С – сообщает "Царьград", ссылаясь на синоптика. Резкое изменение погоды, проливные дожди и грозы – следствие сложившейся ситуации в атмосфере, но синоптики утешают: подтопления опасаться не стоит.
"Вечерняя Москва" предупреждает, что из-за ветра стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а машины не парковать рядом с деревьями.
Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды