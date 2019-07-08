Коварный июль: легкое потепление сменит температура ниже нормы

Дожди будут лить всю неделю

Настроившиеся на тепло москвичи рано радуются. По прогнозам синоптиков, столбики термометров, которые в понедельник и вторник, 8-9 июля, покажут в московском регионе +21…+23°С, уже в среду, 10 июля, не поднимутся выше +20°С.

В четверг, 11 июля, воздух в столице местами прогреется всего до +17°С, передает Гидрометцентр. А в пятницу и субботу, 12-13 июля, будет и вовсе от 15°С до 20°С тепла.

К тому же всю неделю в Москве будет идти дождь, а ветер с четверга сменит южное направление на северное.

Так что лето вернется в регион лишь ближе к концу месяца. Как напоминает "Царьград", с начала июля температура воздуха в столице держится ниже климатической нормы в среднем на 3°С.