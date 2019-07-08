Середина лета огорчит дождями и холодом

Москвичам и жителям европейской части Росии в ближайшие недели не придется жариться на солнышке. Синоптики считают, что настоящая летняя погода установится в столице только во второй половине месяца.

"Прогноз на ближайшие 2 недели говорит, что... на большей части европейской России хорошего лета не будет...К следующим выходным будем сваливаться в "арктический мешок". В ночь на пятницу будет всего около +4 °С, а в разгар дня – +12 -+17 °С. Это уже не июль, а сентябрь", -

рассказал НСН глaвный специaлист центрa погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, причиной похолодания стали североатлантические циклоны, которые принесли с собой дожди. На этой неделе ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от +7 до +12°С, днем ожидается около +20°С. Такая погода не характерна для июля, это на 3-5°С ниже нормы, объяснил синоптик. Он добавил, что купальный сезон можно считать сорванным.

Прохладным будет июль не только в столице, но и во всех областях Центральной России, в Приволжье и на Урале. На Кольском полуострове во второй половине недели на возможны ночные заморозки, на севере полуострова Ямал местами ожидается снег.

По словам метеоролога, привычная для июля температура +25°Сможет установиться в последней декаде месяца. Однако этот прогноз не является точным, подчеркнул Тишковец.

"Ни один метеоролог в мире не скажет, какая погода будет через 3 недели. Но пока точно хорошего лета не будет, купание – только для моржей", -

констатировал синоптик.