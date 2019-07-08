Гроза и град: жителей Подмосковья напугали непогодой

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В понедельник, 8 июля, в регионе ожидается сильный ветер, гроза и град. Непогода сохранится до 21:00. Также прогнозируется сильный дождь, а скорость ветра будет достигать до 15 м/с, – сообщает "Подмосковье сегодня".
Особенно аккуратными рекомендуют быть автовладельцам: необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать машин рядом с неустойчивыми конструкциями. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и деревья.
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