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Гроза и град: жителей Подмосковья напугали непогодой

Горожанам рекомендуют обходить неустойчивые конструкции

В понедельник, 8 июля, в регионе ожидается сильный ветер, гроза и град. Непогода сохранится до 21:00. Также прогнозируется сильный дождь, а скорость ветра будет достигать до 15 м/с, – сообщает "Подмосковье сегодня".

Особенно аккуратными рекомендуют быть автовладельцам: необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать машин рядом с неустойчивыми конструкциями. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и деревья. 

Дарья ПЕТРОВА
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