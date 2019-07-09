Готовьтесь к ливням: столицу и Подмосковье накроет непогода

"Желтый" уровень опасности объявили до 12 июля

Синоптики предупреждает, что в Москве и Московской области плохая погода сохранится до конца недели. Из-за дождя, порывистого ветра и грозы был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Особенно осторожными рекомендуют быть 9 июля с 16:00 до 21:00 – в это время прогнозируют грозу и сильный ветер. Дождливая погода будет сохранятся до утра 12 июля.

На следующей недели жара в регион не вернется, наоборот, специалисты предупреждают, что Европейская часть России провалится в "арктический мешок", а температура опуститься ниже +18 °C, – сообщает НСН.

"Подмосковье сегодня" напоминает автовладельцем, что не нужно парковать машины рядом неустойчивыми конструкциями и деревьями.