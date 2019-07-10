Аномальная погода: синоптики дали прогноз на август

Последний месяц лета не обойдется без сюрпризов

Средняя температура августа на европейской части России будет чуть ниже нормы – температура воздуха ожидается меньше среднемесячной на один градус.

Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко. Он уточнил, что отрицательные погодные аномалии ожидаются на территориях, находящихся южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.

В Москве августовская погода будет близка к нормальной. При этом синоптик напомнил, что среднемесячная температура августа оставляет +16,5°С: дневная – около +20-23°С, ночная – до +10+13°С градусов).

В Крыму последний месяц лета также не преподнесет сюрпризов: в Севастополе показатели средней температуры составят традиционные +21, 8°С. Днем столбики термометров покажут +25+28°С, по ночам воздух будет прогреваться до +16+19°С.

Теплее, чем обычно, будет в азиатской части страны: в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края и в Магаданской области. А вот на юге Краснодарского края, в Республике Тыва и Иркутской области погода будет более холодной, чем всегда.

По мнению метеорологов, август не будет дождливым. Меньше, чем обычно, выпадет осадков в Крыму, Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального округа, в Бурятии, Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области. в Крыму. Избыток осадков – на западе Северо-­Западного округа, вблизи Каспийского моря, на юге Приволжского федерального округа.

На юге Урала и в центральных районах Красноярского края возможен избыток осадков.

В столице сегодня ожидается до +18+20°С, местами пройдут дожди, атмосферное давление низкое – 735 мм рт. столба, сообщает Гидрометцентр.