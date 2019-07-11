Москвичам и гостям столицы понадобятся зонтики

Дожди, местами сильные, и прохладная погода ожидают москвичей в четверг, 11 июля.

По информации Гидрометцентра, в столице будет облачно, +17+19°С, слабый северный ветер дует со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление равно 737 мм рт. столба. В Подмосковье в четверг местами будет чуть теплее, чем в Москве – до +22°С, сообщает "Вечерняя Москва".

Дождливая погода останется в столичном регионе до конца недели. В пятницу, 12 июля, похолодает до +14+16°С, солнца не будет, в городе пройдут небольшие дожди. атмосферное давление вырастет до 742 мм рт. столба. В субботу, 13 июля, в Москве потеплеет до +17+19°С, однако погода останется дождливой. Солнце выглянет только в воскресенье: в этот день в столице столбики термометров поднимутся до +21°С, дождей не ожидается.

В начале следующей недели в Москве и Подмосковье станет теплее: в понедельник, 15 июля, в столице воздух прогреется до +19+24°С, осадков не будет.