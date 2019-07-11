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Сочи смоет тропическим ливнем

Фото: www.globallookpress.com
Горожанам и отдыхающим посоветовали не высовываться

Метеорологи объявили штормовое предупреждение в Сочи. На город надвигаются проливной дождь с градом, шквалистый ветер и смерчи. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

"Объявлено штормовое предупреждение! На Сочи надвигается циклон! Ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок с подтоплением низменных территорий, возрастает риск схода селей в горной зоне, в акватории Черного моря имеется опасность формирования смерчей",

говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Сегодня и завтра на курорте ожидается залповый ливень с грозой. В отдельных местах возможен град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/секунду.

Спасатели посоветовали сочинцам и туристам принять все меры предосторожности. Все службы обеспечения заранее переведены в круглосуточный режим повышенной готовности.

Этим летом непогода уже не первый раз обрушивается на Сочи. В конце июня в городе прошли обильные ливни. В результате в Красной поляне сошел сель, затопивший канализационную насосную станцию. Без энергоснабжения из-за подтопления остались 6 тыс. человек. В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Андрей ФИЛАТОВ
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