Горожанам и отдыхающим посоветовали не высовываться

Метеорологи объявили штормовое предупреждение в Сочи. На город надвигаются проливной дождь с градом, шквалистый ветер и смерчи. Об этом сообщили в муниципальной администрации.



"Объявлено штормовое предупреждение! На Сочи надвигается циклон! Ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок с подтоплением низменных территорий, возрастает риск схода селей в горной зоне, в акватории Черного моря имеется опасность формирования смерчей",

– говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Сегодня и завтра на курорте ожидается залповый ливень с грозой. В отдельных местах возможен град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/секунду.

Спасатели посоветовали сочинцам и туристам принять все меры предосторожности. Все службы обеспечения заранее переведены в круглосуточный режим повышенной готовности.

Этим летом непогода уже не первый раз обрушивается на Сочи. В конце июня в городе прошли обильные ливни. В результате в Красной поляне сошел сель, затопивший канализационную насосную станцию. Без энергоснабжения из-за подтопления остались 6 тыс. человек. В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.