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Лето скоро вернется: синоптики дали прогноза погоды на выходные

Фото: www.globallookpress.com
В столицу придет долгожданное тепло

В Москве и Подмосковье начинается потепление: уже в воскресенье ветер в столице сменится на западный, а в начале следующей недели погоду будет определять циклон с южным ветром.

В пятницу, 12 июля, в Москве ожидается всего лишь +14+16°С, однако уже в субботу в городе потеплеет до +17+19°С. В воскресенье дожди прекратятся и воздух прогреется до +19+21°С, сообщает Гидрометцентр. 

В понедельник, 15 июля, местами в столице пройдут кратковременные дожди, однако погода уже будет теплой: до +24°С, а 16, 17 и 18 июля столбики термометров в Москве покажут от +20°С до +25°С. С понедельника до среды в городе и по области будут идти дожди, однако в четверг, 18 июля, по прогнозам метеорологов, будет сухо и солнечно.

Атмосферное давление в столице будет нормальным – 744 – 747 мм рт. столба. Магнитных бурь не ожидается, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Валентина МАЙОРОВА
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