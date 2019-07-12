Непогода бушует: Подмосковье накроют ливни

Жителей предупредили об опасности

Погода испортится в пятницу вечером и сохранится, по прогнозам синоптиков, до 9 утра субботы. Кроме ливней, ожидается ветер до 7 м/с. Объявлен "желтый" уровень опасности.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", в минувшие сутки столичный регион находился под влиянием атмосферных фронтов. На востоке и юго-востоке Подмосковья выпало свыше 20% от месячной нормы осадков.