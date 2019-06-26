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Синоптики дали прогноз на июль

Фото: www.globallookpress.com
Второй месяц лета будет жарким

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, что температура воздуха в июле на большей части европейской территории России будет соответствовать норме.

Более теплая чем обычно погода установится в Северо-Западном округе и на севере Приволжского округа. В Москве температура воздуха также будет выше обычной, сообщил Тищенко "Российской газете".

Июль – самый теплый месяц года, в столице воздух прогревается до +27+30°C, ночью – до +18+20°C. Средняя продолжительность светового дня достигнет 16,6 часа. 

Холоднее всего во второй месяц лета будет на юго-западе Сибири. В Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на юге Дальнего Востока температура воздуха может быть ниже нормы, отметил специалист.

В европейской части РФ в июле выпадет обычное количество осадков. Меньше чем обычно, дождей ожидается на северо-западе страны: на Урале, в Прибайкалье, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской области и на Чукотке. Дождливой может быть погода в Красноярском крае, на юге Якутии и в Амурской области.  

До конца июня в столице ожидается прохладная погода, местами пройдут небольшие дожди. В среду, 26 июня, в Москве +19+21°С, переменная облачность, возможны осадки. Такая же погода будет и завтра, 27 июня – в этот день в городе пройдет гроза.

В пятницу, 28 июня, столбики термометров покажут +16+18°С, пройдет дождь с грозой. В выходные по прогнозу Гидрометцентра температура воздуха опустится до +12+17°С, будет дождливо.

Валентина МАЙОРОВА
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