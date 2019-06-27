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Резкое похолодание и град: синоптики предупредили москвичей о непогоде

Фото: www.globallookpress.com
В регионе объявлен желтый уровень опасности

В Москве днем 27 июня пройдут дожди, а ветер будет дуть с порывами до 15-20 м/с. Также синоптики прогнозируют грозы и град. Пресс-служба столичного МЧС посоветовала водителям и прохожим быть аккуратнее.

В экстренном предупреждении о непогоде отмечается, грозы прекратятся лишь к вечеру четверга. Гидрометцентр России также проинформировал жителей области о том, что им не удастся насладиться прогулками. Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в регионе объявлен "желтый" уровень опасности.

В Северной столице тоже не летняя погода. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Санкт-Петербурге к концу недели похолодает до +13°C. Агентство FlashNord сообщает, что в городе 27 июня будет +16°C, в пятницу столбики термометра опустятся еще на два градуса. Все эти дни в Санкт-Петербурге будут идти дожди и дуть сильный ветер.

Впрочем, лето в эти части России вернется совсем скоро. 

Полина ИВАНОВА
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