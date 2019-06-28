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Машины плывут: на Москву обрушился сильнейший ливень

Фото: www.globallookpress.com
Ненастная погода парализовала город

Непрекращающийся дождь вызвал гигантскую пробку рядом с московским аэропортом "Шереметьево".

Из-за сильных дождей на шоссе образовалась большая лужа, что серьезно осложнило движение автомобилей.

"У терминала В в Шереметьево машины плывут, огромная пробка", –

сообщил телеграм-канал "Московские новости".

В "Шереметьево" уже порекомендовали пассажирам добираться в воздушную гавань не в автомобилях, а использовать альтернативные пути.

По информации сервиса "Яндекс. Пробки", в Москве также затруднено движение на Бульварном кольце и части Садового кольца, а также на МКАД.

Очевидцы делятся фотографиями и роликами столичного наводнения в соцсетях, а автомобилистам рекомендуют рассчитывать свое время с учетом дорожных заторов.

Так, в настоящее время машины не пускают в Северный тоннель – там работают специалисты Мосводоканала, сообщает "Москва 24".

Дождливая погода сохранится в столице до конца дня, местами пройдет гроза. По информации Гидрометцентра, в городе ожидается до +16+18°С, ветер южный, порывы будут достигать 18 метров в секунду. В субботу, 29 июня, похолодает до +11+13°С, дожди будут продолжать идти. В воскресенье, 30 июня, потеплеет до +19+21°С, в Москве будет облачно, с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки.


Валентина МАЙОРОВА
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