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Когда вернется лето: синоптики дали прогноз

Фото: www.globallookpress.com
Осталось дотерпеть до конца июня

Ураганные ветры и по-осеннему холодная погода недолго продержатся в столице. Уже 1 июля в городе потеплеет до +24°C. 

"Все резкие изменения в жизни происходят в понедельник. Так вот, с понедельника и погода существенно изменится...Ночью – без осадков, днем небольшой кратковременный дождь местами и температура – 22-24 градуса тепла", –

рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. .

В четверг, 27 июня, в Московском регионе резко похолодало, в столице и по области бушуют сильные дожди с грозами и порывистым ветром. Синоптики утверждают, что 29 июня станет самым холодным днем месяца, столбики термометров в субботу не поднимутся выше +13°C.

Сегодня в Москве ожидается +14+16°С, в городе идет дождь, местами сильный. Ветер дует северный, его порывы достигают 12-17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр.

Метеочувствительные люди могут чувствовать себя сегодня не очень хорошо: в столице рекордно упало атмосферное давление – до 730 мм рт. столба.

Валентина МАЙОРОВА
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