Вопреки прогнозам синоптиков: в Москве снова похолодает

Июльское тепло вернулась ненадолго

Столичная погода опровергла предсказания метеорологов: на этой неделе в городе будет дождливо, пасмурно и не очень жарко – столбики термометров поднимутся чуть выше +20°C.

"В течение недели погода будет прохладная, возвращения тепла не ожидается... Понедельник и вторник будут единственными теплыми днями на этой неделе. Воздух прогреется в эти дни до п +26°C, что будет близко к средним многолетним показателям... Со среды температура начнет опускаться", –

рассказали агентству городских новостей "Москва" в центре погоды "Фобос".

По словам синоптиков, в конце недели в столичном регионе ожидается +17°+19°C, ночью – до +10°C.

"Преобладать будут ветра южные и юго-западные. Атмосферное давление ожидается ниже климатической нормы – от 738 до 742 мм ртутного столба. Такая погода продержится до конца этой недели – пока возвращения тепла не ожидается", -

приводит Агентство слова специалистов погодного центра.

Сегодня, 1 июля, в Москве ожидается +23+25°С, дождь, местами возможна гроза. Во вторник, 2 июля, столбики термометров покажут +22+24°С, кое-где пройдут осадки. В среду похолодает до +18+20°С, 4 июля будет +17+19°С, в пятницу, 5 июля, +14+19°С. В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, в столице ожидается +16+21°С. Всю неделю в городе местами будут идти дожди, уточняет Гидрометцентр.





