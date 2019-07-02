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На Москву надвигается гроза

Фото: www.globallookpress.com
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По прогнозу синоптиков в ближайшие 1 – 2 часа с сохранением на территории Московской области ожидается сильная гроза с дождем, местами с градом и порывистым ветром до 15 метров секунду.

ГУ МЧС по Подмосковью рекомендует пешеходам держаться подальше от старых и одиноко стоящих деревьев, не прятаться на остановках, у стен зданий, не стоять возле рекламных щитов.

Тем, кто находится в доме, следует при грозе закрыть форточки и окна, выключить электричество и газ, а также перекрыть водопровод. Плохая погода сохранится в регионе до 21 часа 2 июля, добавили в ведомстве.

В столице сегодня ожидается +23+25°С, местами пройдет дождь с грозой. Завтра в городе похолодает до +18+20°С, дождливая погода сохранится, однако грозы не будет, сообщает Гидрометцентр.

В четверг и пятницу, 4 и 5 июля в Москве столбики термометров покажут +17+19°С, в выходные – до +20°С. До конца недели в регионе сохранится дождливая погода.

Валентина МАЙОРОВА
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