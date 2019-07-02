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Жителей Подмосковья напугал "ядерный гриб"

Фото: www.globallookpress.com
Необычное природное явление запечатлели на фото жители городов рядом с Москвой

Вечером 1 июля интернет-пользователи Московского региона выложили в Сеть снимки огромной тучи, похожей на взрыв ядерной бомбы.

Жители Химок, Красногорска и Одинцово обменивались восхищенными и одновременно несколько испуганными комментариями.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец считает, что появление таких огромных кучевых облаков – явление закономерное, ведь на Подмосковье 1 июля шел теплый атмосферный фронт.

"В диаметре такие облака составляют 20–25 км, их высота обычно 10–12 тыс. метров... На рубеже перехода из тропосферы в стратосферу облако приобретает угрожающий вид, напоминающий ядерный гриб или, как еще говорят метеорологи, наковальню. Вчера эффектность ему также придало зарево заката", –

приводит слова Тишковца интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Синоптик добавил, что такие облака несут с собой кратковременные, но интенсивные ливни. Метеоролог также подчеркнул, что "наковальня" – довольно опасное природное явление. Если она появилась на горизонте, значит скоро начнется гроза.

"Скорость перемещения подобных туч составляет порядка 30–40 километров в час", - 

объяснил Тишковец.

Валентина МАЙОРОВА
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