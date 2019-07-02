Жителей Подмосковья напугал "ядерный гриб"

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Вечером 1 июля интернет-пользователи Московского региона выложили в Сеть снимки огромной тучи, похожей на взрыв ядерной бомбы.
Жители Химок, Красногорска и Одинцово обменивались восхищенными и одновременно несколько испуганными комментариями.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец считает, что появление таких огромных кучевых облаков – явление закономерное, ведь на Подмосковье 1 июля шел теплый атмосферный фронт.
"В диаметре такие облака составляют 20–25 км, их высота обычно 10–12 тыс. метров... На рубеже перехода из тропосферы в стратосферу облако приобретает угрожающий вид, напоминающий ядерный гриб или, как еще говорят метеорологи, наковальню. Вчера эффектность ему также придало зарево заката", –
приводит слова Тишковца интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Синоптик добавил, что такие облака несут с собой кратковременные, но интенсивные ливни. Метеоролог также подчеркнул, что "наковальня" – довольно опасное природное явление. Если она появилась на горизонте, значит скоро начнется гроза.
"Скорость перемещения подобных туч составляет порядка 30–40 километров в час", -
объяснил Тишковец.
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