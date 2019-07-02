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Черноморским курортам грозит паводок

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Стихия ударит и по Дальнему Востоку

Наводнение, как в Иркутской области, совсем скоро может испытать на прочность и жителей других регионов России. Об опасности для Дальнего Востока и Черноморского побережья рассказал заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов.

"На Дальнем Востоке и Черноморском побережье вероятность интенсивных осадков, которые могут привести к наводнениям, с потеплением будет расти",

– сообщил эксперт порталу URA.RU.

Он также добавил, что с Тихого океана идет поток влажного воздуха, который может добраться до восточных регионов страны. Обычно, по словам Семенова, осадки в экстремальном количестве можно ожидать там, где недалеко есть океан.

Между тем  мэрия Канска сообщает, что в Красноярском крае объявили иммунизацию населения. Там возросла вероятность распространения инфекции, в частности гепатита А.

В самом Канске ввели режим ЧС, специальный штаб координирует действия спасателей, прибывших с особой техникой из Красноярска. Пока ситуация в регионе стабильная. 

По данным краевого главка МЧС, в опасной зоне подтопления находятся 137 придомовых участков, в которых проживают 361 человек, а также 238 дач. 

По мнению кандидата географических наук Инны Латышевой, наводнения в Иркутской области вызвала аномальная жара, несмотря на то, что в Восточной Сибири сейчас сильно меняется климат. В интервью ИГУ она сообщила, что больше всего затопило район реки Ия.

В результате паводка в Иркутской области погибло 18 человек. Спасатели нашли четверых человек из 17 пропавших без вести живыми. Всего от стихии пострадали около 3,6 тыс человек. Еще 112 человек оказались в больницах.

Полина ИВАНОВА
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