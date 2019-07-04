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В Минске рассказали о причастности россиян к смертельному салюту

Фото: www.globallookpress.com
Фейерверк, жертвой которого стала пенсионерка, был закуплен у компании из РФ

Плачевно закончившийся День независимости Белоруссии в Республике связали с Россией, откуда поступили оборудование для салюта и сами фейерверки. Их производитель – компания из Сергиева Посада ОАО "Пиро-Росс", сообщили в оборонном ведомстве заграничного государства, назвав праздничное ЧП "редчайшим случаем".   

"Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать",

оправдались в Минобороны Белоруссии, добавив, что служебное расследование дела продолжается. Им занимается министерская комиссия. 

Напомним, во время празднования Дня независимости в Минске жертвой салюта-убийцы стала пожилая женщина. Три человека получили ранения. 

Ксения АНДРЕЕВА
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