Нибиру
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Плачевно закончившийся День независимости Белоруссии в Республике связали с Россией, откуда поступили оборудование для салюта и сами фейерверки. Их производитель – компания из Сергиева Посада ОАО "Пиро-Росс", сообщили в оборонном ведомстве заграничного государства, назвав праздничное ЧП "редчайшим случаем".
"Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать",
– оправдались в Минобороны Белоруссии, добавив, что служебное расследование дела продолжается. Им занимается министерская комиссия.
Напомним, во время празднования Дня независимости в Минске жертвой салюта-убийцы стала пожилая женщина. Три человека получили ранения.
Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле