Фейерверк, жертвой которого стала пенсионерка, был закуплен у компании из РФ

Плачевно закончившийся День независимости Белоруссии в Республике связали с Россией, откуда поступили оборудование для салюта и сами фейерверки. Их производитель – компания из Сергиева Посада ОАО "Пиро-Росс", сообщили в оборонном ведомстве заграничного государства, назвав праздничное ЧП "редчайшим случаем".

"Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать",

– оправдались в Минобороны Белоруссии, добавив, что служебное расследование дела продолжается. Им занимается министерская комиссия.

Напомним, во время празднования Дня независимости в Минске жертвой салюта-убийцы стала пожилая женщина. Три человека получили ранения.

