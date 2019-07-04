Технику якобы повредили при установке зарядов

Правоохранительные органы Белоруссии задержали 28-летнего и 25-летнего сотрудников российской компании, которых подозревают в неправильном обращении с взрывоопасными веществами, что привело к смерти человека по неосторожности. Речь идет о трагедии, произошедшей в Минске во время салюта 3 июля.

Как сообщили в Следственном комитете республики, работники механически воздействовали на пиротехнику при заряжании мортир так, как это не предусмотрено правилами обращения.

По информации БЕЛТА, представители российской компании приехали в Белоруссию, чтобы оказать техническую помощь при подготовке к праздничному салюту. Мужчин подозревают в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.299 УК Белоруссии).

Ранее председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил о том, что следователи не исключают того, что фейерверочные изделия были некачественными.

Во время фейерверка, приуроченного ко Дню независимости Белоруссии, пострадали 10 человек, одна пожилая женщина погибла от ранения осколком от пиротехнического снаряда. В Минобороны Белоруссии сообщили, что производителем фейерверков является компания из Сергиева Посада ОАО "Пиро-Росс". Представители ведомства шокированы этим "редчайшим случаем", так как ЧП произошло за установленным периметром безопасности.