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У следствия есть вопросы: задержан капитан перевернувшегося в Черном море судна

После ЧП мужчина скрывался от правоохранителей

Водителя перевернувшегося в Черном море прогулочного катера был задержан полицией и передан сотрудникам Следственного комитета.

Отмечается, что после ЧП капитан скрылся. Его нашли недалеко от места трагедии, в прибрежном поселке Джубга, сообщает РИА "Новости".

Напомним, судно, перегруженное пассажирами (на борту находились 43 человека) перевернулось в районе Голубой бухты. Утро сообщало о двух погибших.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Андрей ДОВЛАТОВ
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