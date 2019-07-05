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Раскрыта причина трагедии в Черном море

Фото: www.globallookpress.com
Туристов могло погубить пренебрежение к технике безопасности

Директор пляжа "Джубга" Андрей Андреев считает, что 2 человека могли погибнуть на морской прогулке из-за того, что судно было перегружено.

"Около 30 человек было на борту… Точно не скажу, может, больше… На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных – не более 12", –

рассказал Андреев РИА "Новости".

Он уточнил, что ЧП произошло в районе Голубой бухты. Перевернулось судно "Атолл".

Ранее СМИ сообщили, что рядом с поселком Джубга опрокинулся прогулочный катер, двое отдыхающих погибли. По последним данным, на борту находились 43 человека, 37 были доставлены на берег. В МЧС агентству рассказали, что 6 человек доставили на берег проходящие суда. В ведомстве пока не подтвердили информацию о погибших.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ начали доследственную проверка по факту ЧП, отмечается на сайте ведомства. Телеграм-канал RT cообщает, что в управление  подтвердили гибель двух человек при крушении прогулочного судна.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что владелец прогулочного катера задержан.


Валентина МАЙОРОВА
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