Брал взятки: задержан замглавы Пенсионного фонда

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
304 новости
По подозрению в получении взятки задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов. Глава ПФР Антон Дроздов подтвердил арест подчиненного, передает РИА "Новости".
Соцучреждение работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе фонда. Его работники сотрудничают со следствием.
Известно, что еще накануне в дом к Иванову нагрянули следователи. По информации РБК, арест предварила выемка документов в фонде и в офисах компаний "Техносерв" и "Редсис".
Как стало известно "Коммерсанту", уголовным делом занимаются следователи центрального аппарата СКР. Другие подробности пока неизвестны.
Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи