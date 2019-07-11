Брал взятки: задержан замглавы Пенсионного фонда

Накануне к сотруднику ПФР пришли следователи

По подозрению в получении взятки задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов. Глава ПФР Антон Дроздов подтвердил арест подчиненного, передает РИА "Новости".

Соцучреждение работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе фонда. Его работники сотрудничают со следствием.

Известно, что еще накануне в дом к Иванову нагрянули следователи. По информации РБК, арест предварила выемка документов в фонде и в офисах компаний "Техносерв" и "Редсис".

Как стало известно "Коммерсанту", уголовным делом занимаются следователи центрального аппарата СКР. Другие подробности пока неизвестны.