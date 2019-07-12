Замглаву Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца

Задержанного подозревают во взятке на миллионы рублей

Суд отправил под стражу замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который признал вину в получении взятки на 4,4 млн рублей. Такое заявление он сделал во время заседания.

"Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооруженных силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем… Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать, прошу по отношении ко мне принять меру пресечения, не связанную с лишением свободы",

– сказал Иванов.

При этом и прокурор и следователь предлагали суду избрать меру пресечения замглавы ПФР в качестве домашнего ареста, ведь тот признал вину. Иванова задержали по подозрению во взятке, которую он якобы получил через посредника, топ-менеджера ИТ-интегратора "Техносерв" Алексея Копейкина, его судьбу также решит суд 12 июля. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Иванов уже подал заявление об отставки с должности, в которую вступил в апреле 2017-го. Он занимался вопросами информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета и информационной безопасности.