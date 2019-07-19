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Стали известны имена пострадавших при ЧП с самолетом в Шереметьеве

Двое из них остаются в больнице

Перечень имен получивших травмы появился в Сети. Среди них – девочка-подросток.

Напомним, из-за задымления самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево" в ночь на 19 июля было принято решение экстренно эвакуировать людей. Восемь человек пострадали, когда выбирались из пассажирского лайнера по надувным трапам. Список публикует "Комсомольская правда".

Из восьми пострадавших двое были госпитализированы. Воздушное судно должно было отправиться из Москвы в Ереван.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

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