Стали известны имена пострадавших при ЧП с самолетом в Шереметьеве

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Перечень имен получивших травмы появился в Сети. Среди них – девочка-подросток.
Напомним, из-за задымления самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево" в ночь на 19 июля было принято решение экстренно эвакуировать людей. Восемь человек пострадали, когда выбирались из пассажирского лайнера по надувным трапам. Список публикует "Комсомольская правда".
Из восьми пострадавших двое были госпитализированы. Воздушное судно должно было отправиться из Москвы в Ереван.
Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам
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