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Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР

Фото: www.globallookpress.com
Россиян отпустят после проверки

Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, которых задержали на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие. Об этом рассказали в северокорейском посольстве в Москве.  

Как передают РИА Новости, капитан подтвердил, что судно зашло за границу Северной Кореи. При этом дипломаты подчеркнули, что сейнер, который принадлежит "Северо-Восточной рыболовной компании", шел под флагом Южной Кореи.

Российское рыболовецкое судно задержали 17 июля за нарушение "правил въезда и пребывания" на территории страны, но об этом стало известно лишь сейчас. По словам заместителя директора "Северо-Восточной рыболовной компании" Сергея Седлера, корабль шел по обычному маршруту в свободной зоне.

На борту находилось 15 россиян и двое граждан Южной Кореи. Сообщалось, что у моряков может в любой момент закончиться вода и еда. Представители дипмиссии встретились с задержанными. 

Замгубернатора Сахалинской области Сергей Будкин заявил, что россиянам окажут помощь, чтобы как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию. Как передает агентство "ФедералПресс", на борту сейнера три уроженца Сахалина. 

Полина ИВАНОВА
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