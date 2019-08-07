Атамбаев готов выйти к людям

Замысел силовиков Киргизии не увенчался успехом. Их операция провалилась. По сообщению сторонников бывшего президента республики, Алмазбек Атамбаев готов выйти к народу с обращением.

Он находится в целости и сохранности на третьем этаже своего дома в селе Кой-таш, передает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти". Хотя ранее говорилось, что он схвачен сотрудниками милиции. Данную информацию опровергла дочь Атамбаева Алия Шагиева.

"Мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности – наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше", – написала она в своем Instagram.

В резиденции Атамбаева идет ожесточенная борьба между его сторонниками и бойцами спецназа, у которых первые отобрали оружие. Во время штурма пострадали минимум 10 человек, пишет ТАСС.

Однако, не исключено, что это неполный список. Среди раненых – журналист и депутат. На помощь отправились пять бригад скорой. Расположенные рядом больницы готовятся к поступлению новых пациентов.

Напомним, сегодня, 7 августа, они провели операцию по задержанию экс-главы страны. Его подозревают в ряде противозаконных деяний, в частности в коррупции и в содействии перепрофилированию земельных участков.