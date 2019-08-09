Взрывы в Ачинске повторились

Над полигоном опять появился дым

Красноярский край еще не успел отойти от взрывов на военном складе в районе Ачинска, как там случилось новое ЧП. По данным "Интерфакса", его спровоцировал удар молнии.

Сообщается, что взорвался арсенал под Ачинском. Слышны были два громких "выстрела". Есть пострадавшие.

По предварительной информации, жертвами происшествия стали пять человек, в том числе один гражданский, уточняет телеграм-канал LIFE SHOT.

Жителей рядом расположенной Каменки эвакуируют "из-за ухудшения метеоусловий". Именно там, говорится в сообщении RT со ссылкой на власти региона, при проведении работ по ликвидации последствий ЧС подорвался снаряд. К пятерым пострадавшим причисляются военнослужащие. Также сообщается о поврежденном автомобиле.

При этом Mash утверждает, что пострадавших шестеро, четверо из них госпитализированы с травмами головы, двоим оказывается помощь на месте.

Еще по одной версии, взрыв произошел после того, как на артиллерийский снаряд на железной дороге наехал спецпоезд. Состав поврежден. Четверых пострадавших отправили в районную больницу, еще одного оставили на амбулаторном лечении.

По данным медиков, число жертв увеличилось до восьми человек. Затем, передает РИА "Новости", до девяти.

По последней информации, пугающие "залпы" на полигоне стихли.