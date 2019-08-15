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"Отказала гидросистема": в Шереметьеве экстренно посадили самолет

У российского самолета отказала гидросистема в воздухе
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Борт кружил над аэропортом

Второе за день ЧП с самолетом произошло в Шереметьеве. По предварительным данным, у лайнера, направляющегося из Москвы в Самару отказала гидросистема. 

Пока его готовили к аварийной посадке, он некоторое время кружил в небе, рассказали в экстренных службах.  

"В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет рейсом Москва – Самара. По предварительной информации, на борту отказала гидросистема", – передает ТАСС. 

Известно, что на борту крылатой машины находились 4 пассажира и 3 члена экипажа. На взлетно-посадочной полосе ее ожидали 14 автоцистерн, которые оперативно направились к месту приземления.

По последней информации, самолет авиакомпании Global Jet благополучно сел. 

"Пострадавших в результате инцидента нет", – цитирует представителя службы экстренного реагирования агентство. 

Напомним, ранее сегодня борт А-321 "Уральских авиалиний" через 15 минут после взлета приземлился в кукурузном поле в подмосковном Жуковском.

Ксения АНДРЕЕВА
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