"Отказала гидросистема": в Шереметьеве экстренно посадили самолет

Борт кружил над аэропортом

Второе за день ЧП с самолетом произошло в Шереметьеве. По предварительным данным, у лайнера, направляющегося из Москвы в Самару отказала гидросистема.

Пока его готовили к аварийной посадке, он некоторое время кружил в небе, рассказали в экстренных службах.

"В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет рейсом Москва – Самара. По предварительной информации, на борту отказала гидросистема", – передает ТАСС.

Известно, что на борту крылатой машины находились 4 пассажира и 3 члена экипажа. На взлетно-посадочной полосе ее ожидали 14 автоцистерн, которые оперативно направились к месту приземления.

По последней информации, самолет авиакомпании Global Jet благополучно сел.

"Пострадавших в результате инцидента нет", – цитирует представителя службы экстренного реагирования агентство.

Напомним, ранее сегодня борт А-321 "Уральских авиалиний" через 15 минут после взлета приземлился в кукурузном поле в подмосковном Жуковском.