В Африке пираты захватили в плен россиян

ЧП произошло у берегов Камеруна

В четверг, 15 августа, в районе порта Дуала неизвестные злоумышленники атаковали грузовой корабль "Мармалайт", принадлежащий датской компании "Ультрабалк".

Судно шло флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщает 16 августа МИД РФ со ссылкой на рекрутинговое агентство "Марлоу Навигейшн Россия", пираты захватили 8 членов экипажа, трое из них являются российскими гражданами.

Посольство России в Яунде проинформировало, что все обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются. Российские дипломаты активно работают над скорейшим освобождением россиян.