В Африке пираты захватили в плен россиян

Нибиру
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В четверг, 15 августа, в районе порта Дуала неизвестные злоумышленники атаковали грузовой корабль "Мармалайт", принадлежащий датской компании "Ультрабалк".
Судно шло флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщает 16 августа МИД РФ со ссылкой на рекрутинговое агентство "Марлоу Навигейшн Россия", пираты захватили 8 членов экипажа, трое из них являются российскими гражданами.
Посольство России в Яунде проинформировало, что все обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются. Российские дипломаты активно работают над скорейшим освобождением россиян.
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