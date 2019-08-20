12-летнюю россиянку засосало в трубу бассейна в Турции

Нибиру
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Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна. Происшествие с 12-летней пострадавшей произошло на одном из турецких курортов 18 августа. Россиянку в критическом состоянии доставили в одну из больниц Турции.
ТАСС сообщает, что данный случай признан страховым. Все расходы на лечение в рамках лимита возместит страховая компания.
В местные правоохранительные органы и губернаторство провинции Мугла направлены запросы для получения официального комментария, пишет "Вечерняя Москва".
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