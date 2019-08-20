12-летнюю россиянку засосало в трубу бассейна в Турции

Сейчас ребенок находится под наблюдением местных медиков

Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна. Происшествие с 12-летней пострадавшей произошло на одном из турецких курортов 18 августа. Россиянку в критическом состоянии доставили в одну из больниц Турции.

ТАСС сообщает, что данный случай признан страховым. Все расходы на лечение в рамках лимита возместит страховая компания.

В местные правоохранительные органы и губернаторство провинции Мугла направлены запросы для получения официального комментария, пишет "Вечерняя Москва".