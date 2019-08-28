"В квартире все тряслось": очевидцы раскрыли жуткие детали трагедии в Новосибирске

Под завалами остаются люди

Жители соседних домов рассказали подробности о ЧП в Новосибирске. Сегодня там рухнули перекрытия строящегося здания.

По словам одной из очевидиц, в квартире все тряслось, раздался ужасный грохот.

"...стена затряслась. Когда подбежала, глянула – а она вообще рухнула вся. Здесь была стена большая, вот как та. Здание здесь – распределительная тепловая станция. Она работала, потом они решили расширить и начали реконструкцию", – видео публикует телеграм-канал RT.

Как стало известно ранее, в результате обрушения есть жертвы. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже выяснилось, что жертвой стал один человек. Еще одного извлекли из-под завалов живым. По последним данным, под обломками остаются двое. Об этом пишет телеграм-канал РИА Новости. Информацию подтвердил мэр Новосибирска.

По информации МЧС, здание перекачивающей насосной станции было двухэтажным.

"Часть здания находится на реконструкции, часть здания снесена. Произошло обрушение стены из бетонных блоков обложенных кирпичом в котлован", - говорится на сайте областного главка.

Спасатели продолжают разбирать завалы. К поискам подключились кинологи. По последним данным, сотрудники МЧС нашли тело второго погибшего, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.