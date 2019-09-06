США обвинили россиянина в краже секретов для самолета МС-21

Вашингтон продолжает диверсии против России

Задержанный в Италии сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов обвиняется в похищении коммерческих секретов авиастроительной компании США GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14, использующихся в самолете МС-21. Ранее из-за американских санкций производство гражданского воздушного судна оказалось под угрозой.

Об этом 5 сентября сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов. Вместе с Коршуновым был задержан и итальянский гражданин Паоло Бьянки. В обвинительном заключении подчеркивается, что Бьянки от имени Коршунова взял на работу сотрудников GE Aviation, чьи имена не указываются, с целью оценить и в дальнейшем улучшить конструкцию двигателей ПД-14.

Посольство РФ в США уже выразило решительный протест в связи с арестом в Александра Коршунова, сообщается на странице дипломатического представительства в Facebook. Российские дипломаты посетили Госдепартамент США, требуя немедленного отзыва запроса на экстрадицию Коршунова, отмечает RT.

Обвинения против российского и итальянского гражданина были выдвинуты 21 августа, теперь им грозит десятилетний тюремный срок, напоминает РИА ФАН.

