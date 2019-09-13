Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Как при мощном взрыве в Москве погибли 124 человека

Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) 09.35 Фото Олега Булдакова (ИТАР-ТАСС)
Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС Фото Ольги Ратьковой /ИТАР-ТАСС Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС)
20 лет назад Россию потряс чудовищный теракт

В 1999 г. 13 сентября в жилом доме на Каширском шоссе в Москве прогремел взрыв. Он был такой силы, что здание превратилось в груду обломков.

Почти все находившиеся там – 124 человека – погибли. Семеро выживших получили ранения разной степени тяжести. 

Отброшенный взрывной волной Максим Мишарин вспоминал о пережитом ужасе. Она написал в дневнике. что очнулся, когда летел и кричал. Потом, после "приземления на груду камней и плит с арматурой" был сильный удар.

"Через несколько секунд я окончательно проснулся и осознал: это.. взорвали наш дом… По-настоящему… Как четыре дня назад на улице Гурьянова", – цитирует его "МИР24".   

Позже выяснилось, что террористы замаскировали взрывчатку мощностью 300 кг в тротиловом эквиваленте под мешки с сахаром, которые оставили в подвале дома.

Как стало известно после проведения на местах терактов в столице экспертиз, взрывы были профессионально подготовленными. Установлено также, что в качестве взрывчатки террористы использовали гексоген. 

Теракт произошел в тот день, когда в России был траура по жертвам взрывов на улице Гурьянова в Москве и в Буйнакске. За ним стояли  Хаттаб и Абу Умар, которых в начале 2000-х гг. ликвидировали спецслужбы, напоминает RT. Часть исполнителей получили пожизненные тюремные сроки.

На месте разрушенного взрывом дома на Каширском шоссе возвели небольшую часовенку и поместили мемориальную доску с выбитыми на имена 124 погибших. Сегодня рано утром там прошла акция памяти жертв теракта, на которую пришли родные и близкие погибших. Были возложены цветы и зажжены свечи, пишет сайт "Комсомольская правда".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы призвали весь мир смириться со статусом Крыма

Граждане США не сомневаются в принадлежности полуострова России

Россия купит Украину по частям

В Незалежной сеют панику на фоне земельной реформы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей