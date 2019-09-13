20 лет назад Россию потряс чудовищный теракт

В 1999 г. 13 сентября в жилом доме на Каширском шоссе в Москве прогремел взрыв. Он был такой силы, что здание превратилось в груду обломков.

Почти все находившиеся там – 124 человека – погибли. Семеро выживших получили ранения разной степени тяжести.

Отброшенный взрывной волной Максим Мишарин вспоминал о пережитом ужасе. Она написал в дневнике. что очнулся, когда летел и кричал. Потом, после "приземления на груду камней и плит с арматурой" был сильный удар.

"Через несколько секунд я окончательно проснулся и осознал: это.. взорвали наш дом… По-настоящему… Как четыре дня назад на улице Гурьянова", – цитирует его "МИР24".

Позже выяснилось, что террористы замаскировали взрывчатку мощностью 300 кг в тротиловом эквиваленте под мешки с сахаром, которые оставили в подвале дома.

Как стало известно после проведения на местах терактов в столице экспертиз, взрывы были профессионально подготовленными. Установлено также, что в качестве взрывчатки террористы использовали гексоген.



Теракт произошел в тот день, когда в России был траура по жертвам взрывов на улице Гурьянова в Москве и в Буйнакске. За ним стояли Хаттаб и Абу Умар, которых в начале 2000-х гг. ликвидировали спецслужбы, напоминает RT. Часть исполнителей получили пожизненные тюремные сроки.

На месте разрушенного взрывом дома на Каширском шоссе возвели небольшую часовенку и поместили мемориальную доску с выбитыми на имена 124 погибших. Сегодня рано утром там прошла акция памяти жертв теракта, на которую пришли родные и близкие погибших. Были возложены цветы и зажжены свечи, пишет сайт "Комсомольская правда".