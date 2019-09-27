Пограничники доставили в Находку три шхуны и мотоботы с командами

В России задержаны 262 рыбака из Северной Кореи. Об этом рассказали представители погрануправления.

Подробности пока не известны. Задержание проводилось в экономической зоне нашей страны, пишет "Царьград".

Нарушители уже доставлены в Находку.

Ранее сообщалось, что российские пограничники пострадали при столкновении с браконьерами из КНДР. Десятки северокорейских рыбаков, которые незаконно вели вылов, напали нап сотрудников ФСБ.

Подобное случалось и до этого, отметили затем в погранслужбе.