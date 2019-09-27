Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россияне задержали больше 200 рыбаков из КНДР

Пограничники доставили в Находку три шхуны и мотоботы с командами

В России задержаны 262 рыбака из Северной Кореи. Об этом рассказали представители погрануправления.

Подробности пока не известны. Задержание проводилось в экономической зоне нашей страны, пишет "Царьград". 

Нарушители уже доставлены в Находку. 

Ранее сообщалось, что российские пограничники пострадали при столкновении с браконьерами из КНДР. Десятки северокорейских рыбаков, которые незаконно вели вылов, напали нап сотрудников ФСБ.

Подобное случалось и до этого, отметили затем в погранслужбе.  

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей