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В России задержаны 262 рыбака из Северной Кореи. Об этом рассказали представители погрануправления.
Подробности пока не известны. Задержание проводилось в экономической зоне нашей страны, пишет "Царьград".
Нарушители уже доставлены в Находку.
Ранее сообщалось, что российские пограничники пострадали при столкновении с браконьерами из КНДР. Десятки северокорейских рыбаков, которые незаконно вели вылов, напали нап сотрудников ФСБ.
Подобное случалось и до этого, отметили затем в погранслужбе.
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