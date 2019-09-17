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Моряки из КНДР напали на российских пограничников

Моряки из КНДР напали на российских пограничников
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Спасшиеся во время шторма рыбаки отказывались возвращаться домой без улова

Попытка задержания браконьеров в Японском море окончилась ранением российских пограничников. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

 "Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих РФ получили ранения различной степени тяжести", передает ТАСС.

Всего во время рейда спецслужбы РФ задержали 2 северокорейские шхуны и 11 небольших моторных катеров, экипажи которых занимались незаконным промыслом в российских водах.

Иностранные рыбаки пережидали в бухтах Японского моря непогоду. По морскому закону, любое судно может воспользоваться гостеприимством любой страны, но как только установится штиль, оно должно вернуться на курс. Северокорейские рыбаки, судя по всему, не захотели покидать российские территориальные воды без улова.

Николай ВИКТОРОВ
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