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Пилота "Аэрофлота" обвинили в катастрофе в Шереметьеве

Считается, что он совершал неправильные движения ручкой при посадке

Следствие предъявило обвинение командиру SSJ100 Денису Евдокимову, который управлял самолетом во время посадки в аэропорту Шереметьево, сообщил телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

Следственный комитет считает, что пилот совершил неправильные движения ручкой управления самолёта при посадке, – пишет Telegram-канал RT. Евдокимов нарушил правила безопасности полетов, говорится в сообщении.

5 мая в Шереметьеве в охваченном огнем самолете погиб 41 человек. В живых остались 33 пассажира и 4 члена экипажа.

Дарья ПЕТРОВА
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