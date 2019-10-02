Считается, что он совершал неправильные движения ручкой при посадке

Следствие предъявило обвинение командиру SSJ100 Денису Евдокимову, который управлял самолетом во время посадки в аэропорту Шереметьево, сообщил телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

Следственный комитет считает, что пилот совершил неправильные движения ручкой управления самолёта при посадке, – пишет Telegram-канал RT. Евдокимов нарушил правила безопасности полетов, говорится в сообщении.

5 мая в Шереметьеве в охваченном огнем самолете погиб 41 человек. В живых остались 33 пассажира и 4 члена экипажа.