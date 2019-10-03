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Пилот SSJ 100 свалил вину за гибель людей на пассажиров

Денис Евдокимов рассказал следователю свою версию причин большого количества жертв

Пожар в хвостовой части самолета SSJ 100 "Аэрофлота" возник из-за открытой двери салона. Об этом пилот Денис Евдокимов заявил во время допроса. Он предположил, что кто-то запаниковал и открыл заднюю дверь, хотя эвакуация проходила через другие выходы. В результате возник сквозняк, который раздул пламя в салоне, и люди не смогли покинуть самолет.

По словам пилота, если бы этого не произошло, такого большого количества жертв не было, поскольку "крепкий корпус самолета мог долго выдерживать большую температуру, дав возможность пассажирам выбраться из него", передает "Коммерсант". Поэтому своей вины в гибели людей Евдокимов не признал.

Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва – Мурманск запросил Шереметьево об аварийной посадке через 15 минут после взлета вечером 5 мая 2019 года. При жестком приземлении стойки шасси пробили полные топливные баки, хвостовая часть лайнера загорелась. В результате погиб 41 человек. Следствие подозревает главного пилота в ошибочных действиях.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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