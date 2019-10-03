Денис Евдокимов рассказал следователю свою версию причин большого количества жертв

Пожар в хвостовой части самолета SSJ 100 "Аэрофлота" возник из-за открытой двери салона. Об этом пилот Денис Евдокимов заявил во время допроса. Он предположил, что кто-то запаниковал и открыл заднюю дверь, хотя эвакуация проходила через другие выходы. В результате возник сквозняк, который раздул пламя в салоне, и люди не смогли покинуть самолет.

По словам пилота, если бы этого не произошло, такого большого количества жертв не было, поскольку "крепкий корпус самолета мог долго выдерживать большую температуру, дав возможность пассажирам выбраться из него", передает "Коммерсант". Поэтому своей вины в гибели людей Евдокимов не признал.

Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва – Мурманск запросил Шереметьево об аварийной посадке через 15 минут после взлета вечером 5 мая 2019 года. При жестком приземлении стойки шасси пробили полные топливные баки, хвостовая часть лайнера загорелась. В результате погиб 41 человек. Следствие подозревает главного пилота в ошибочных действиях.