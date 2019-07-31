Установлены виновники крушения SSJ в Шереметьево

Расследование авиационной катастрофы еще не закончено

Основной причиной трагедии самолета Sukhoi Superjet 100, случившейся в аэропорту Шереметьево 5 мая текущего года, является ошибка пилотов. К такому выводу приходит следствие.

Об этом сегодня сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в следственных органах. При этом отмечается, что расследование может продолжаться еще около года-полутора лет.

"Это связано с необходимостью проведения большого комплекса летных и авиационно-технических экспертиз. Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов", – цитирует агентство своего собеседника.

Данная информация совпадает с обнародованным 14 июня предварительным отчетом МАК, в котором говорилось, что спустя несколько минут после взлета в самолет попала молния, после чего лайнер потерял автоматическое управление бортом. Также возникли проблемы со связью. Сложившуюся ситуацию экипаж не признал нештатной, но решил вернуться в Шереметьево. При этом пилоты игнорировали срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг.

Во время посадки Sukhoi Superjet 100 несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, в результате чего подломились стойки шасси и произошло возгорание борта.

Напомним, самолет компании "Аэрофлот" следовал 5 мая в Мурманск. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.