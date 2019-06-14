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Названа причина катастрофы "Суперджета" в Шереметьеве

Фото: Zuma\TASS
Лайнер пришлось экстренно сажать из-за отказа автопилота

После попадания молнии в самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший рейсом Москва – Мурманск, у него отключился автопилот и была нарушена связь. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета о катастрофе лайнера.

Новость дополняется

Андрей ФИЛАТОВ
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