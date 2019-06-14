Названа причина катастрофы "Суперджета" в Шереметьеве

Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
281 новости
После попадания молнии в самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший рейсом Москва – Мурманск, у него отключился автопилот и была нарушена связь. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета о катастрофе лайнера.
Новость дополняется
Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту
Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется