Упустили важную деталь: раскрыта причина страшного пожара в Шереметьеве

Жертв можно было избежать

В майской трагедии, которая заставила иначе взглянуть на качество работы "Аэрофлота", осталось "незамеченным" одно обстоятельство. Оно-то, как сейчас выясняется, и сыграло роковую роль в судьбе 40 пассажиров и одного бортпроводника.

Жертв можно было избежать, если бы экипаж не упустил важную деталь, заявил участник подготовки доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Однако фатальная ошибка была допущена.

"Бортпроводник, пытаясь спасти пассажиров, открыл заднюю дверь – но именно это послужило причиной моментального задымления салона. Если бы задняя дверь оставалась закрытой, огонь и дым проникал в салон самолета гораздо медленнее. А так дым затягивало в салон. Пилоты так вентилируют салон – открывают заднюю и переднюю дверь",

– цитирует эксперта Baza.

Багажное отделение, двери которого были заперты, пострадало гораздо меньше, что подтверждает версию специалиста. Огонь до туда не дошел.

Катастрофа в Шереметьеве произошла 5 мая. Самолет рейса Москва – Мурманск вынужденно вернулся в аэропорт. Сразу же после приземления произошел пожар.

Вслед за трагедией начали появляться сообщения о технических неполадках в работе воздушных кораблей "Аэрофлота". В частности, жалобы поступали на Sukhoi Superjet 100.