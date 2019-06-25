Руководство авиакомпании продолжает разбираться в ситуации

Выводы Межгосударственного авиационного комитета о причинах пожара на борту самолета SSJ-100, принадлежащего крупнейшей российской авиакомпании, носят предварительный характер. Над установлением истины еще предстоит поработать. Об этом сообщил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в ходе годового общего собрания акционеров.



"МАК сейчас свою работу завершает, есть предварительный анализ, много вопросов к нам и у нас много вопросов. Поэтому мы вместе с производителями отечественной техники разбираемся в этой ситуации",

– приводит слова Савельева ТАСС.

Это высказывание стало первым публичным комментарием произошедшей в мае катастрофы со стороны руководства авиаперевозчика. Ранее "Аэрофлот" не комментировал результаты расследования, однако требовал опровергнуть заявление главы Хабаровского края Сергея Фургала, который назвал причиной трагедии "человеческий фактор". Компания посчитала его слова попыткой оказать давление на следствие, напоминает "Новая газета".

Выступая перед акционерами, глава "Аэрофлота" выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы в Шереметьеве, сообщает Ura.ru. При этом он отметил, что в плане безопасности компания перевыполнила все нормативы.

"Это (катастрофа SSJ-100) было в этом году. И если мы вернемся в прошлый год, то уровень безопасности полетов в "Аэрофлоте", он все же соответствует самому высокому значению, у нас он был 99,974%. Норматив – 99,9%, мы перевыполняем", – отметил Савельев.

Пятого мая пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, совершил жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Четырнадцатого июня МАК опубликовал предварительный отчет о расследовании крушения. В нем не содержится прямых указаний на то, что причиной катастрофы стали ошибки пилотов.