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Как в Шереметьеве: стали известны подробности трагедии с Ан-24

Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятии/ТАСС Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятии/ТАСС Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятии/ТАСС Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятии/ТАСС
Оба лайнера полностью сгорели

Экипаж самолета Ан-24 не совершил никаких ошибок во время посадки в Нижнеангарске, которая привела к катастрофе. Об этом журналистам сообщил информированный источник. ЧП произошло еще в воздухе, как и в случае с самолетом SSJ-100, в который попала молния.

Собеседник агентства "Интерфакс" рассказал, что двигатель самолета перестал работать "на схеме захода" еще в воздухе. По информации telegram-канала Mash, это произошло за 20 км до посадки.

После чего лайнер стал полностью неуправляемым, поэтому пилоты уже ничего не могли сделать. 

"Садился самолет с "разнотягом" в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог",

– прокомментировал жесткую, как и у "Суперджета", посадку лайнера источник.

Точно так же отказала система автоматического управления и связь в самолете SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", который сгорел в аэропорту "Шереметьево" 5 мая 2019-го. Существует версия, что пожар в "Суперджете" разгорелся не из-за действий пилотов, а из-за того, что бортпроводник якобы открыл заднюю дверь, пытаясь спасти пассажиров. 

После того, как Ан-24 сел, то не смог затормозить, выехал за ВВП и врезался в здание очистных сооружений. Воздушное судно загорелось и в результате оказалось полностью разрушено, но черные ящики не получили значимых повреждений. Сгорел и "Суперджет", который проехался по взлетно-посадочной полосе. 

Различия между этими двумя катастрофами тоже есть. В трагедии с самолетом Ан-24 погиб командир экипажа и бортмеханик, а пострадали более 22 человек. Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека.

Один из пассажиров Ан-24 снял момент посадки на видео, опубликовав в Сети. Как отмечает "Пятый канал", Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, а Ространснадзор проверит компанию "Ангара". Как сообщает издание The Bell, в 2011 г. Ан-24 той же компании при аварийном приводнении на Обь потерпел крушение так же из-за отказа левого двигателя. Тогда погибло 7 человек. 

Сертификат летной годности у Ан-24, который работал авиалабораторией, должен был закончиться 28 июля 2019-го. 

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ИВАНОВА
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