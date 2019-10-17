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"Погибли не от удара": названа истинная причина смерти пассажиров SSJ-100

Фото: www.globallookpress.com
Некоторые пассажиры погибли практически мгновенно, даже не успев отстегнуться

Майская трагедия в аэропорту Шереметьево унесла более сорока жизней не из-за удара при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). По словам руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) Зигмунда Ложиса, пассажиров погубило разбушевавшееся на борту пламя и густой дым.

Одни сгорели в огне, другие отравились угарным газом, пояснил он, отметив, что они не ожидали такого поворота событий и даже не успели расстегнуть ремни безопасности. 

"Большинство людей погибло не от удара, – заявил Ложис в беседе с "Коммерсантом", добавив. – По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика". 

Напомним, две недели назад командир корабля Денис Евдокимов свалил вину за случившееся на пассажиров. По его версии, один из них распахнул дверь лайнера, что создало воздушную тягу, которая раздула пожар в салоне. 

Лайнер рейса Москва-Мурманск совершил аварийную посадку из-за удара молнии, которая повредила электронную систему. Жертвами авиакатастрофы 5 мая 2019 г. стал 41 человек. 

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Ксения АНДРЕЕВА
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