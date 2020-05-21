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Пилот сделал все возможное: названа причина крушения суперджета в Шереметьеве

Пилот сделал все возможное: названа причина крушения суперджета в Шереметьеве
Фото: TV Zvezda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-замминистра гражданской авиации СССР требует провести новое расследование

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов спустя год после трагедии в московском аэропорту "Шереметьево", где при посадке загорелся SSJ-100, озвучил свою версию причин авиакатастрофы. По мнению специалиста, самолет повредила молния.

Олег Смирнов указал на явно неадекватное поведение системы управления суперджета. О ее поломке говорит характер манипуляций, которые выполнял командир воздушного судна Денис Евдокимов, пытаясь избежать трагедии.

По словам Смирнова, система реагировала с опозданием, так как была повреждена ударом молнии. Именно это и стало причиной возгорания, передает "Лента.ру".

Как бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, Олег Смирнов поставил свою подпись в открытом письме 350 пилотов и специалистов авиационной отрасли, в котором они требуют провести новое расследования авиакатастрофы.

В апреле СК РФ закончил расследование и направил дело о катастрофе суперджета в суд. Следствие отвергло версию о технических неполадках SSJ-100.

Ранее командир воздушного судна Денис Евдокимов, который оказался единственным обвиняемым по делу, обвинил в трагедии производителей самолета.

Напомним, 5 мая 2019 г. суперджет загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево". В результате авиакатастрофы погибли 40 человек.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Ольга ФЕДОРОВА

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