Пилот сгоревшего суперджета спустя год заговорил и назвал свои причины трагедии
Командир SSJ-100 Денис Евдокимов, который в прошлом году руководил посадкой самолета в Шереметьево, дал первое интервью о трагедии.
Сейчас пилот находится под подпиской о невыезде. До сих пор продолжаются расследования, что стало реальной причиной трагедии, унесшей жизни 41 человека. Евдокимов утверждает, что главной причиной стало несоответствие самолета нормам летной годности.
Он считает, что производитель недостаточно доработал судно, чтобы обеспечить безопасность его пассажиров и экипажа. Командир рассказывает, что в дело не включили упоминание о попадании в самолет молнии и показания на этот счет пассажиров, из-за которого в тот момент отказала система управления бортом. По его предположению, это сделано для того, чтобы не ставить под удар репутацию компании-производителя.
В пример он привел случаи с подломом шасси SSJ при испытательных посадках– каждый раз это приводило к повреждению топливного бака и утечке горючего, но в Минпромторге, по его словам, проблемы не замечают.
Согласно инструкции, пилот должен был уйти на второй круг после первого касания с землей, однако этого не сделал.
“Уход на второй круг был невозможен из-за обратной реакции воздушного судна на управляющие воздействия. Увеличение режима работы двигателей до взлетного дает очень сильное приращение кабрирующего момента, что при обратной реакции на управляющее воздействие привело бы к зарыванию носом во взлетную полосу либо падению на хвост. В обоих случаях, уверен, погибли бы все”, – утверждает командир в интервью с Lenta.ru.
Денис Евдокимов выразил соболезнования семьям погибших в аварии в прошлом году. Он говорит, что не было ни дня, когда он не думал о людях, кто мог выйти из самолета в тот момент живым. Командир заявляет, что не перестанет доказывать свою правоту в суде и добиваться снятия Superjet с рейсов, чтобы сохранить жизни людей в будущем.
Напомним, 5 мая 2019 года самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. После попадания молнии, на борту отключился автопилот и экипаж принял решение возвращаться. После аварийной посадки самолет загорелся. Погибли 41 человек из 78, находящихся на борту.
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