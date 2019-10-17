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После похищения картины Куинджи в Третьяковке случилась новая кража

После похищения картины Куинджи в Третьяковке случилась новая кража
Фото: www.globallookpress.com
Преступник скрылся

В Третьяковской галерее на Крымском валу ограбили гражданина Белоруссии. Он обратился с заявлением в московскую полицию.

По словам мужчины, у него пропал рюкзак, в котором находился паспорт, две рубашки и зарядное устройство, сообщает РЕН ТВ. Ущерб оценили в пять тысяч рублей.

По факту заявления правоохранители проводят проверку.

Напомним, что ранее из музея в Лаврушинском переулке во время выставки  была украдена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Неизвестный прикинулся сотрудником Третьяковки и вытащил полотно из рамы.

Карина СИРАЗОВА
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