Преступник скрылся

В Третьяковской галерее на Крымском валу ограбили гражданина Белоруссии. Он обратился с заявлением в московскую полицию.

По словам мужчины, у него пропал рюкзак, в котором находился паспорт, две рубашки и зарядное устройство, сообщает РЕН ТВ. Ущерб оценили в пять тысяч рублей.

По факту заявления правоохранители проводят проверку.

Напомним, что ранее из музея в Лаврушинском переулке во время выставки была украдена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Неизвестный прикинулся сотрудником Третьяковки и вытащил полотно из рамы.