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В Третьяковской галерее на Крымском валу ограбили гражданина Белоруссии. Он обратился с заявлением в московскую полицию.
По словам мужчины, у него пропал рюкзак, в котором находился паспорт, две рубашки и зарядное устройство, сообщает РЕН ТВ. Ущерб оценили в пять тысяч рублей.
По факту заявления правоохранители проводят проверку.
Напомним, что ранее из музея в Лаврушинском переулке во время выставки была украдена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Неизвестный прикинулся сотрудником Третьяковки и вытащил полотно из рамы.
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