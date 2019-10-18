Если вина подозреваемых будет подтверждена, их уволят из правоохранительных органов по отрицательным мотивам

В столице 17 октября задержали руководителей столичного ОМВД "Дорогомилово".

Начальник полиции, а также начальник отдела уголовного розыска района подозреваются в получении взятки в 3,5 млн рублей.Эта сумма – лишь часть незаконного вознаграждения, общий размер которого – 12 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Руководство столичной полиции начало служебную проверку, все материалы, касающиеся задержанных, были переданы в следственные органы, отмечает телеканал "360".

"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности", –

подчеркнули в МВД.

В ведомстве добавили, что, если полицейских признают виновными, к дисциплинарной ответственности привлекут и их руководителей, сообщает RT.



ОВД "Дорогомилово" – один из самых "элитных" отделов столичной полиции, напоминает URA.RU.





