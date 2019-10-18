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В столице 17 октября задержали руководителей столичного ОМВД "Дорогомилово".
Начальник полиции, а также начальник отдела уголовного розыска района подозреваются в получении взятки в 3,5 млн рублей.Эта сумма – лишь часть незаконного вознаграждения, общий размер которого – 12 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Руководство столичной полиции начало служебную проверку, все материалы, касающиеся задержанных, были переданы в следственные органы, отмечает телеканал "360".
"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности", –
подчеркнули в МВД.
В ведомстве добавили, что, если полицейских признают виновными, к дисциплинарной ответственности привлекут и их руководителей, сообщает RT.
ОВД "Дорогомилово" – один из самых "элитных" отделов столичной полиции, напоминает URA.RU.
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