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Названа причина прорыва дамбы в Красноярском крае

Названа причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Фото: МЧС по Красноярскому краю/ТАСС
Погибли 13 человек

В Красноярском крае в поселке Щетинкино ночью прорвало дамбу на реке Сейба. В результате вода хлынула в рабочие поселки и затопила два общежития временного типа.

Представитель МЧС рассказал, что трагедия произошла из-за износа тела плотины, передает РИА "Новости".

По последним данным, погибло 13 человек, судьба еще 13 людей неизвестна. Различные ранения получили 44 человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Отмечается, что в затопленных районах могло находиться до 80 человек.

На месте продолжаются поиски пропавших.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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