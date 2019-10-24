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Второй перевал Дятлова: россиян поражает загадочная болезнь

Второй перевал Дятлова: россиян поражает загадочная болезнь
Фото: www.globallookpress.com
Число зараженных растет

Восемь жителей деревни Ачиры Тюменской области были госпитализированы с плохо изученным диагнозом "гаффская болезнь". Двое из них находятся в реанимации и еще двое – в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в сибирской деревне сначала стали падать замертво кошки и собаки, а затем – "деревенеть" люди. Врачи решили, что причиной этому послужила редкая и крайне опасная гаффская болезнь. В течение трех суток у заболевших наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, в конечном итоге отказывают почки и печень.

Медики осмотрели порядка 100 человек, сообщает ТАСС. Предположительно, причиной передачи болезни стало употребление зараженной рыбы, которую местные жители выловили сами.

Карина СИРАЗОВА
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